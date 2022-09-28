الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفعَ معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي التهاني والتبريكات لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء .وأكدَ معاليه أن هذا الأمر يُجسِّد حرصَ واهتمامَ خادمِ الحرمين الشريفين – أيّده الله - على المُضيّ قُدماً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.وقال العاصمي :" إن هذا القرار يؤكدُ المكانةَ الدوليةَ المرموقةَ لسموِّ وليِّ العهد بصفته واحداً من أبرز الشخصيات القيادية المؤثّرة عالمياً ،والأدوار والإنجازات الاستثنائية التي حقَّقها سموُّه على المستويين المحلّي والدولي، وما يملكه -حفظه الله - من فكرٍ قياديٍ فذٍّ، ورؤى تطويرية طموحة، ونهج سياسي حكيم ومُتّزن في التعامل مع مختلف القضايا والظروف العالمية.وأشادَ معاليه برؤية سموِّه 2030 وما حملته من مبادرات ومشاريع رائدة بدأت المملكة تجني ثمارها على مستوى تعزيز قدرة الاقتصاد، ورفع جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتوسيع نطاق الاهتمام بالقطاعات الأساسيّة كالتعليم والصحّة والإسكان،فضلاً عن البدء بالمشاريع العملاقة التي تمثّل منظومة تنموية متكاملةً ستجعل المملكة - بإذن الله- بيئة استثمارية رائدة على مستوى العالم.وأكَّدَ العاصميّ أنّ المملكة في ظلّ قيادة خادمِ الحرمين الشريفين ووليِّ عهده الأمين – أيَّدهما الله -تسير وفق نهجٍ سياسيّ رشيد، ورؤى حكيمة، تعزز مكانة المملكة كواحدة من أكثر دول العالم استقراراً ونموّاً وازدهاراً.وسأل الدكتور العاصمي في ختام تصريحه اللهَ أن يُعليَ رايةَ الوطن دائماً، وأن يحفظَ القيادة الحكيمة ويؤيِّدها، وأن يديمَ على البلاد الأمنَ والاستقرار.// انتهى //21:55ت م0261