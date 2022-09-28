رفحاء 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسافتتحَ وكيل محافظ رفحاء عواد بن عبدالله الشمري اليوم فعاليات "بازار رفحاء الثاني"الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة, وذلك في قاعة المملكة بحي التعاون ،ويستمر أربعة أيام.ويشمل المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة, مثل: ركن منتجات الخضار والفواكة العضوية من مزارع المحافظة، وركن الأسر المنتجة، والمشغولات اليدوية, وقسم النحَّالين، والصناعات التحويلية، ومنطقة عربات الأطعمة (الفود ترك)، وركن مزارع القمح العضوي ،بالإضافة إلى أركان الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركة التي تقدم تعريفًا بمنتجاتها وخدماتها للزوار،ورسائلها المتنوعة خلال أيام المهرجان ،ومواقع مبيعات المزارعين للتمور والزيتون والمنتجات الزراعية الأخرى المتنوعة،إلى جانب الفعاليات المصاحبة.// انتهى //22:00ت م0262