بوخارست 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسعقدَ معالي محافظ هيئة الاتصالات الدكتور محمد بن سعود التميمي لقاءات ثنائية مع نائب وزير الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، ووزير الشؤون الاقتصادية في جزر البهاما، وذلك على هامش أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في رومانيا.وتناول معاليه في الاجتماعات سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في تنمية الاقتصاد الرقمي، وكذلك تسخير التقنيات الرقمية للتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تطرَّقت اللقاءات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التقنية والبحث والابتكار في التقنيات الناشئة والاتصالات.يشار إلى أن المملكة تشارك في أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين الذي يُعقد كل أربع سنوات، وهو أعلى سلطة في الاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم من خلاله تحديد السياسات العامة لتحقيق أهداف الاتحاد، وإجازة الخطة الإستراتيجية والمالية للاتحاد لأربعة أعوام قادمة، وتُقرِّر فيه الدول الأعضاء دور المنظمة في المستقبل.// انتهى //22:00ت م0263