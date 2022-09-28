بريدة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسافتتحَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم-مساء اليوم- ملتقى "صنَّاع العقار" الذي تنظِّمه الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.وفي مستهل حفل الافتتاح، اطَّلَعَ سموُّ أمير القصيم على المعرض المصاحب للملتقى، بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم عمر العمري كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لسموِّ أمير القصيم على رعايته هذا الملتقى الاقتصادي الذي يستعرضُ الميز التنافسية لمنطقة القصيم من خلال مشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين بالتطوير العقاري.من جانبه، ثمَّن رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد المرشد رعايةَ سموِّ أمير القصيم للملتقى الذي يتخلله عدد من الجلسات الحوارية لتطوير بيئة الاستثمار العقاري والميزات التنافسية لمنطقة القصيم، بالإضافة إلى الابتكار في قطاع العقار.وفي نهاية الحفل كَرَّمَ سموُّ أمير القصيم الداعمين والرعاة للملتقى.// انتهى //22:14ت م0265