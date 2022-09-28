الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واستتواصل غداً منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2022-2023م، بخوض ثمان مباريات ضمن الجولة الثالثة.وسيلعب ضمن المجموعة الأولى العمران مع النور على صالة نادي الروضة بالأحساء، ويستضيف الحزم على صالته بالرس نظيره الابتسام،وسيلتقي الوحدة مع حراء على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، ويواجه الهدى الخليج على صالة نادي النور بسنابس.وفي المجموعة الثانية، يلتقي مضر مع الترجي على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وسيلعب الصفا على صالته بصفوى مع القادسية، ويحلُّ المحيط ضيفاً على الهلال بصالته في الرياض، ويستضيف الأهلي على صالته بجدة نظيره القارة.// انتهى //22:30ت م0268