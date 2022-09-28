الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واستشارك وزارة التعليم في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يُقام بواجهة الرياض خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2022م.ويتضمّن جناح وزارة التعليم عرض كتب رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية وكذلك مقررات المسارات الثانوية و"قناة عين الفضائية"، وكذلك شاشات تفاعلية لعرض المقررات الإلكترونية ومنصة "مدرستي" ودليل الخطط الدراسية المطوّرة، كما يحتوي الجناح على مجموعة من الكتب التاريخية.وتشارك وزارة التعليم في معرض الرياض الدولي للكتاب؛ بهدف مشاركة المجتمع لمشروع تطوير الكتب الدراسية والمناهج، والاطلاع على منجزات الوزارة ومطبوعاتها التعليمية، وتسليط الضوء على تاريخ التعليم في المملكة وتطوره ونهضته.// انتهى //22:31ت م0269