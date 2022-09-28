الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واستشاركُ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بأكثر من 120 إصدارًا علميًّا محكمًا من مجمل إصداراتها البالغة أكثر من 700 إصدار خلال مشاركتها بفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م الذي ينطلق غداً.وتتنوع إصدارات دار جامعة نايف للنشر لتشمل مفهوم الأمن الشامل بجوانبه المتعددة؛ ومن أبرزها مجالات الجرائم السيبرانية والأمن الغذائي والبيئي، وسط تزايد الطلب على الإصدارات التي تتناول تعزيز الأمن الفكري، وكتب المصطلحات الأمنية، بالإضافة إلى الدوريات العلمية والأمنية، حيث أضحت الجامعة أكبر ناشر للدراسات الأمنية عربيًّا وإقليميًّا.ويوفِّر جناح الجامعة في المعرض مكتبة أمنية رقمية تخدم الأجهزة الأمنية العربية والباحثين والمهتمين، حيث تعدُّ المكتبة الإلكترونية مكوِّنًا أساسيًّا من مكونات التعلم الحديث من خلال المستودع الرقمي الذي توفره الجامعة على بوابتها الإلكترونية، إضافة إلى الأدلة والنشرات التعريفية والملصقات والدوريات الإعلامية، وأوراق السياسات الأمنية، وغيرها من الكتب والأبحاث والأوراق العلمية التي تستعرضُ من خلالها إبراز الجوانب المهمة من النجاحات التي حققتها في مجالات اختصاصها واهتمامها مثل مكافحة الإرهاب والمخدِّرات والظواهر الإجرامية المستحدثة، وحقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر، والأمن النووي، وجرائم البيئة وغيرها.وتأتي مشاركة الجامعة بالمعرض إدراكًا منها بأهميته الكبرى وما يمثله من نافذة ثقافية عالمية تجمع صنَّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القراء والمهتمين، إضافةً إلى ما يتضمَّنه برنامجه الثقافي من فعاليات ثقافية نوعية، ومنصات حوارية، ومحاضرات تفاعلية، وورش عمل تغطي مجالات الفن، والقراءة، والكتابة والنشر، وصناعة الكتاب، والترجمة.كما أن مشاركة الجامعة في المناشط الثقافية ومعارض الكتاب العربية والعالمية تأتي في إطار تنفيذها الخطط الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة التي أقرَّها مجلس وزراء الداخلية العرب لنشر الوعي والثقافة الأمنية بصفة الجامعة الجهاز العلمي للمجلس، وكذلك في إطار اهتمام الجامعة بمجالات البحث العلمي والنشر الذي يعدُّ أحدَ مرتكزات الجامعة الأساسية.ودعت جامعة نايف العربية المهتمين في المجالات الأمنية والبحثية والعلمية إلى زيارة جناحها في المعرض رقم (H93) للتعرُّف على الكتب والدراسات والأبحاث، كما سيتم توزيع الدوريات الإعلامية التي تصدر عن الجامعة، إضافة إلى الأدلة التعريفية وتخصصاتها العلمية.// انتهى //22:37ت م0270