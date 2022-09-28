واشنطن 2 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم تعيين مونيكا بي مدينا (مبعوثةً خاصةً للولايات المتحدة للتنوع البيولوجي والموارد المائية).وأشار بلينكن في بيان صحفي اليوم، إلى أن هذا الإعلان يؤكد التزام الولايات المتحدة بحل أزمات التنوع البيولوجي والمياه المتشابكة في العالم، مفيداً أن مونيكا ميدينا تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية، وستتولى منصب المبعوث الخاص بالإضافة إلى مهامها الحالية.وشدد على أن الأشهر المقبلة مهمة لدفع الجهود لمواجهة عدة أزمات، حيث تُظهر الأدلة على مدى عقود أن الأمن المائي ضروري للجهود العالمية لزيادة الإنصاف والنمو الاقتصادي، وبناء مجتمعات شاملة ومرنة، وتعزيز الصحة والأمن الغذائي، وتقليل مخاطر الصراع أو عدم الاستقرار، ومعالجة أزمة المناخ.//انتهى//23:02ت م0275