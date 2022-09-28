الرباط 2 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسعقد نائب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور عبدالإله بنعرفة، والأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ جورجيس ريبيلو بينتو شيكوتي، اليوم بمكسيكو، اجتماعاً لتدارس آفاق التعاون بين المنظمتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في القضايا الثقافية.وأوضح بيان للإيسيسكو من مقرها في الرباط، أن الدكتور بنعرفة استعرض رؤية الإيسيسكو الجديدة وتوجهاتها الإستراتيجية، وأهم البرامج والأنشطة التي تقوم بتنفيذها لدعم جهود دولها الأعضاء في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة.وأشاد الأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ من جانبه، بالدور الريادي الذي تضطلع به الإيسيسكو للنهوض بالأوضاع الثقافية في الدول الأعضاء، وخاصة في مجال حفظ وتثمين التراث الثقافي، مبدياً رغبته في انضمام المنظمة إلى الإيسيسكو كعضو مراقب، وتعزيز التعاون معها في مجالات عملهما.//انتهى//23:03ت م0276