جدة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، باسم أسرة السياحة العربية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.وأكد آل فهيد بأن الثقة الملكية ستضاعف الجهود لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 , من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات المالية العامة، وخاصة في المجال السياحي الذي يُـعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة في رفع إسهام القطاع إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي, مشيرا إلى ما حققته المملكة مؤخرا من تصدر لدول مجموعة العشرين في مؤشر نمو قطاع السياحة وفق مؤشر منظمة السياحة العالمية, الأمر الذي يؤكد مكانتها كوجهة سياحية عالمية بارزة قادرة على استضافة 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.وسأل معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير هذه البلاد، وأن يُديم الأمن والأمان على المملكة، بما تشهده من قفزات تنموية بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة.// انتهى //23:10ت م0277