نيويورك 2 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 548.75 نقطة، بما يعادل 1.88%, ليغلق عند 29683.74 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 222.14 نقطة أو 2.05%, ليغلق عند 11051.64 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 71.75 نقطة أو 1.97%, ليغلق عند 3719.04 نقطة.//انتهى//23:34ت م0278