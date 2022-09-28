اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الأربعاء 1444/3/2 هـ الموافق 2022/09/28 م واس
نيويورك 2 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 548.75 نقطة، بما يعادل 1.88%, ليغلق عند 29683.74 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 222.14 نقطة أو 2.05%, ليغلق عند 11051.64 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 71.75 نقطة أو 1.97%, ليغلق عند 3719.04 نقطة.
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