حائل 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في قاعة الاحتفالات بفندق ميلينيوم حائل اليوم، حفل إمارة المنطقة لتدشين مشاريع التقنية الحديثة بالإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل .وبُدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ كلمة نوه فيها بدعم القيادة الحكيمة، ومتابعة سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لتطوير خدمات الإمارة ، مثنياً على الجهود القائمة التي أثمرت عن مشاريع خدمية نوعية في مجالات تقنية متنوعة، منها منصة تقييم أداء المقاولين، وإدراج جميع المشاريع المعتمدة في المنطقة فيها، بحيث تتضح نسبة الإنجاز أو التأخير أو التعثر للمشروع، ووضع شاشات للاطلاع على أبرز مراحل الإنجاز أولاً بأول ، ومنصة "منجز" للربط مع الجهات الحكومية لتسريع إجراءات العمل والتنسيق بشكل أكبر مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية، منها الأرشفة الإلكترونية للمعاملات المحفوظة في الإمارة منذ تأسيسها.وأعرب آل الشيخ عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، ولشركاء النجاح الذين مكنوا من وصول إمارة منطقة حائل لمستويات أعلى إدارياً وتقنياً .ثم قُدم عرض مرئي عن الخدمات التقنية ، إثر ذلك دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعد مشاريع التقنيات الحديثة بالإمارة، التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمراجعين ، ثم كرّم سموه شركاء النجاح .وفي ختام الحفل رفع سمو أمير حائل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الدعم السخي لتطوير إمارات المناطق بمتابعة سمو وزير الداخلية ، مشيداً بما حققته إمارة المنطقة من تقدم إداري وتقني وتنظيمي يضعها في مراكز متقدمة مع أخواتها إمارات المناطق .وأثنى سموه على جهود سمو نائبه ووكيل الإمارة والقائمين على الشؤون الإدارية والمالية، والإدارة العامة لتقنية المعلومات، ومنسوبي الإمارة الذين شكلوا روح الفريق الواحد خلال مراحل التطوير القائمة في مختلف المجالات ، مبدياً تفاؤله في المستقبل للوصول بالخدمات المقدمة لمراجعي الإمارة من المواطنين والمقيمين إلى أعلى المستويات بإذن الله .// انتهى //23:45ت م0280