الرباط 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واساحتفت الملحقية الثقافية للمملكة لدى المغرب باليوم الوطني الـ92 للمملكة، بحضور الملحق الثقافي الدكتور نزار بن صالح عبدالحفيظ، وعدد من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين من المغرب، ونخبة من رجال الفكر والإعلام.وأقيمت بهذه المناسبة ندوة استعرض فيها أكاديميون سعوديون الدور الذي قام به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، منوهين بالإنجازات التي تحققت في المملكة.كما اشتمل الحفل على العديد من اللوحات الوطنية والفقرات المتنوعة وإقامة العرضة.//انتهى//23:46ت م0281