الدمام 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسافتتح الاتحاد السعودي للرياضة للجميع - اليوم - القبة الرياضية (دوم الرياضة للجميع) في مدينة الدمام، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبدعم برنامج جودة الحياة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحصيني.ويعد مشروع القبة الرياضية أحد مشاريع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لمستقبل المنشآت الرياضية في المملكة لتمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى الأماكن المخصصة لممارسة الرياضة واللياقة البدنية التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع من الجنسين، وبمختلف الفئات العمرية.وتستقبل القبة الرياضية أفراد المجتمع لممارسة أنواع الرياضة المختلفة من خلال التسجيل عبر تطبيق "الرياضة للجميع"، حيث سيستضيف اتحاد الرياضة للجميع الفعاليات الرياضية في القبة إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تنظمها المجموعات الرياضية المجتمعية، بالإضافة إلى الأنشطة التي ينظمها الاتحاد.وصممت القبة الرياضية بشكل مميز لتكون متعددة الأنشطة مما يمكن الزوار من ممارسة الرياضات المختلفة، حيث تضم القبة أكثر من 10 ملاعب وبمرافق تم تجهيزها بمستوى عالٍ بكافة الوسائل المتطورة، والتي من شأنها أن تساعد على ممارسة كرة السلة، وكرة الطائرة، والتنس، والمباريات الخماسية، وكرة اليد، وكرة الريشة، وغيرها من الأنشطة الرياضية الأخرى.وبهذه المناسبة، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بالجهود المبذولة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الرياضية في المملكة، التي تجسد الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل القيادة الحكيمة -أيدها الله- نحو نهضة رياضية متنوعة، تعكس مستوى الإنجاز والنماء والازدهار في هذا العهد الزاهر، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.وأكد سموه دعم وزارة الرياضة وإسهاماتها في تنفيذ مبادرات برنامج جودة الحياة، الذي يعكس رؤية القيادة في تهيئة البيئة المناسبة والأرض الخصبة، لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ودعم واستحداث خيارات جديدة، تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الفرص الوظيفية، إلى جانب تعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي.من جهته أوضح سمو رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن القبة التي تشتمل على أماكن ذات مساحات واسعة لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة، وإسهامها في الحفاظ على صحة المجتمع، كما يسعى الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، من خلال هذه الخطوة، إلى تمكين أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية في منشأة رياضية نموذجية تغطي أنواع الرياضات المختلفة.ونوه سموه بأن مشروع القبة الرياضية سيقوم بدور مهم في تحويل المملكة إلى وجهة رياضية حيوية، ومركز رئيسٍ لمختلف البطولات الرياضية، كما ستسهم هذه المنشآت المتطورة ذات المواصفات العالية في تعزيز البنية التحتية الرياضية للمملكة وتطوير نمط المعيشة والترفيه.من جانبه أبانَ الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أن القبة الرياضة ستسهم في تحقيق رغبات ممارسي الأنشطة الرياضية من مختلف الأعمار، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المملكة.وأضاف "نطمح من خلال هذه المشاريع إلى الإسهام في بناء جيل رياضي يتفوق إقليمياً وعالمياً".ويتوقع أن تستقطب هذه المرافق أكثر من 150 ألف زائر خلال العام الأول، وأكثر من 250 ألف زائر خلال العام الثاني.يذكر أن تدشين مشروع القبة الرياضية الجديدة يعد جزءاً من مبادرة "أماكن حيوية"، التي تهدف إلى خلق بيئة مناسبة، لمساعدة أفراد المجتمع على الحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية، وهذا ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ يهدف البرنامج إلى رفع نسبة الأشخاص الذين يمارسون الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم في المملكة.// انتهى //23:56ت م0282