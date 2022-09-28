الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئةَ لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد, بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموُّه رئيسًا لمجلس الوزراء.وأكد معاليه أن هذه الثقة الملكية الغالية، تعزِّز من مسيرة التنمية التي يقودها سموُّ وليِّ العهد، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يوفقَ سموَّ وليِّ العهد في مواصلة مسيرة التنمية والعطاء.// انتهى //00:26ت م0001