بريتوريا 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري حفل استقبال بالعاصمة بريتوريا، بمناسبة اليوم الوطني الـ92.حضر الحفل، معالي وزير الشرطة بيكي سيلي ممثلاً عن حكومة جنوب أفريقيا، ومعالي وزيرة السياحة ليندي سيسولو، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جنوب أفريقيا، ورؤساء المراكز الإسلامية، ومنسوبي السفارة والمكاتب التابعة لها.//انتهى//01:20ت م0003