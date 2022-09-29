جدة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأقامت شركة مطارات جدة - أمس - حفل تكريم للجهات الحكومية والأهلية التي ساهمت في نجاح الخطة التشغيلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي لموسم حج 1443هـ، بحضور معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وشركات الطيران.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس سليمان بن أحمد البسام، أن ما تحقق من تميز للعاملين والعاملات في تنفيذ كافة الخطط المعدة لنجاح موسم حج عام 1443هـ، يجسد حرص القيادة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، وتكامل وتكاتف كافة الجهات الحكومية والخاصة، ومحفز لبذل المزيد لخدمة ضيوف الرحمن والارتقاء بكل الخدمات التي تقدم لزوار المملكة.وأضاف المهندس البسام:" سنعمل سوياً لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات استراتيجية الطيران التي تسعى لاستقبال 330 مليون مسافر عبر مطارات المملكة بحلول عام 2030، وهذا لن يتحقق إلا بوجود كفاءات مميزة يعملون بجد ونشاط، من أجل توفير أقصى درجات الراحة للمسافرين ولضيوف الرحمن من كافة دول العالم", مقدماً شكره لمنسوبي المطارات في المملكة من كافة الجهات الحكومية والخاصة على مجهوداتهم الكبيرة ودعمهم لإنجاح موسم الحج.من جهته أوضح رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم، أن القيادة الرشيدة سخرت جميع الإمكانيات للمطار لتقديم أفضل الخدمات وتوفير أقصى سبل الراحة والأمان لقاصدي مكة المكرمة سواء للحج أو العمرة, بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، ومتابعة من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، حيث كان لمتابعتهم المستمرة دور كبير في إنجاح الخطة التشغيلية برغم التحديات التي واجهتنا في هذا الموسم نظراً لتزامن موسم الحج مع الإجازة الصيفية وموسم جدة وقمة جدة للاقتصاد والتنمية.وأكد المديهيم أن شركة مطارات جدة ، حرصت على تسخير الإمكانيات والجهود بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في المطار لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام ، مشيراً إلى أنه وبالرغم من حجم التحديات التشغيلية المختلفة ، إلا أنها لم تقف عائقاً أمام تحقيق النجاح بفضل الله تعالى ثم بالجهود التي بُذلت من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة وشركاء النجاح الذين كان لهم الأثر الإيجابي في نجاح الموسم وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لضيوف الرحمن، حيث بلغ إجمالي الحجاج القادمين والمغادرين عبر مطار المؤسس لموسم حج 1443هـ، 909 آلاف حاج, منهم 430 ألف حاج قادم, و 479 ألف حاج مغادر.وأكد رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة، أن هذا النجاح يدفعنا مع شركائنا من الجهات الحكومية والتشغيلية إلى أن نتطلع دائما للمزيد من الإنجازات وتجويد الخدمات عبر هذا المنفذ الحيوي، مطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث نسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالوصول إلى خدمة 114 مليون مسافر بحلول 2030 وتحسين تجربتهم وإثرائها لتكون ذات جودة وقيمة عالية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه في شركة مطارات جدة من خلال تسريع عجلة المشاريع خلال المرحلة المقبلة, وزيادة أطر التعاون مع شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المستقبلية بإذن الله.وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات الحكومية والتشغيلية ومنسوبي مطارات جدة والجهات الإعلامية التي شاركت في التغطية الإعلامية لموسم حج 1443هـ.// انتهى //02:00ت م0004