الجزائر 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأكد وزير الزراعة والتنمية الريفية الجزائري محمد عبد الحفيظ هني أمس على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تربط بين الجزائر وروسيا في العديد من المجالات.وقال هني في افتتاح اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية - الروسية الملتئمة بالجزائر:" إن اللقاء فرصة لتقييم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الزراعة و الصناعة والإنتاج الصيدلاني، والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي".من جانبه أوضح وزير الزراعة الروسي ديميتري باريوشف أن المحادثات بين وفدين البلدين كانت بناءة، مشددا على أن الجزائر أحد أهم الشركاء الرئيسيين في أفريقيا.وأضاف أن وجود روسيا اليوم في الجزائر يؤكد على مكانتها في الرؤية الروسية، مفيدا أن التعاون الدبلوماسي يتم على أساس الثقة والاحترام المتبادل، مذكرا بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين المصادق عليها عام 2001 م.وأشار الوزير الروسي إلى تراجع في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال هذا العام مقارنة مع العام 2021 م ، مما يتطلب تكثيف حجم التعاون والمبادلات بين البلدين، مثنيا على التعاون في مجال الطاقة بين الشركة الروسية "غازبروم" ومجموعة سوناطراك الجزائرية.// انتهى //03:01ت م0005