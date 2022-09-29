جيزان 03 ربيع الاول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مدينة جيزان ، و محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ,والعارضة ، والعيدابي ، وهروب ، وفيفا ، وأبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وفرسان ومركز الفطيحة .وأوضح المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 7 مساء.// انتهى //07:17ت م0011