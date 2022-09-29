إسلام آباد 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسسلطت الصحف الباكستانية اهتمامها اليوم على تهنئة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.وأبرزت أنباء وصول الطائرة العاشرة إلى مدينة كراتشي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنقل المساعدات الإغاثية العاجلة إلى المتضررين من الفيضانات في باكستان.وأخبرت عن استمرار تحسن سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، تزامناً مع التحسن الطفيف الذي شهدته مؤشرات الاقتصاد الباكستاني.وتناولت صحف الخميس متفرقات منها سقوط سبعة عشر قتيلاً جراء حريق شب في مطعم بالصين، ومقتل أحد عشر شخصاً وفقدان أكثر من خمسين جراء هجوم إرهابي وقع في بوركينافاسو.// انتهى //08:46ت م0013