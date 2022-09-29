لندن 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واستراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 6 دولارات في المعاملات الفورية.ووفقًا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.39% أو ما يعادل 6.32 دولار لتصل إلى 1653.66 دولار للأونصة.وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.47% تعادل 7.9 دولار لتصل إلى 1662.15 دولار للأونصة.// انتهى //08:50ت م0014