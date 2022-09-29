الدوحة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسافتتحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر أمس، مركز خدمات هيّا لتقديم الدعم لجمهور كأس العالم FIFA قطر 2022، وتوفير الحلول التي تتيح للمشجعين الاستمتاع بتجربة سلسة خلال منافسات المونديال المقرر إقامته خلال المدة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.ويتيح المركز الواقع في صالة علي بن حمد العطية بمنطقة السد في الدوحة من طباعة بطاقات هيّا، ويضم فريق عمل متخصص لمساعدة المشجعين، والإجابة عن الاستفسارات حول البطاقة.وقال المدير التنفيذي لمنصة هيّا باللجنة العليا للمشاريع والإرث سعيد الكواري: "افتتاح مركز خدمات هيّا سيعزز من تجربة المشجعين، وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من دعم، مع حلول ملائمة وفعالة لأية مشكلة قد تواجههم، سواء في الفترة التي تسبق انطلاق المونديال أو خلال منافساته".وتعد بطاقة هيّا إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 للدخول إلى الاستادات المونديالية الثمانية، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال البطولة.// انتهى //09:06ت م0016