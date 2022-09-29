مانيلا 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في القصر الرئاسي بالعاصمة مانيلا، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للفلبين.‏‌‎ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب الفلبين الصديق، والتمنيات بدوام التوفيق والنجاح، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.‏‌‎وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المبنية على الود والصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين هشام القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //09:22ت م0017