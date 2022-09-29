الرباط 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيساً لمجلس الوزراء.وتناقلت صحف الرباط تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز الشراكة الفريدة والموثوقة مع المغرب على كافة الأصعدة.وأوردت صحف الخميس دعوة جامعة الدول العربية، إلى جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء حالة المواجهات المسلحة التي تندلع بين فترة وأخرى في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن الليبية.وأخبرت صحف اليوم عن الجلسة التي سيعقدها البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية ومالية عميقة.وسلطت صحف المغرب الضوء على شروع رئيسة الوزراء الايطالية الجديدة جورجيا ميلوني وحلفائها، في مهمة صعبة لتشكيل حكومة جديدة وسط أزمات تلوح في الأفق على عدة جبهات.// انتهى //09:30ت م0018