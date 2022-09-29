مانيلا 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو، وذلك في العاصمة الفلبينية مانيلا.وجرى خلال اللقاء التطرق إلى تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم كل ما من شأنه أن يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.وأعرب سمو وزير الخارجية، عن شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية الفلبين لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.وقد أقام وزير الخارجية الفلبيني، مأدبة غداء تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين هشام القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //09:30ت م0019