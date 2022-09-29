الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسوقع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم وجامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية في مجال البحث والتدريب.واشتملت المذكرة على مجموعة من البنود في مجال تدريب وتطوير الكوادر القضائية والإدارية وتبادل الخبرات والأبحاث في المجالات الإدارية والتنظيمية، بما يتيح الاستفادة ممّا لدى الجامعة من خبرات بوصفها من أعرق الجامعات العالمية في مجال القانون والإدارة.كما جرى عقد ندوة نظمتها الجامعة بعنوان (أوجه التعاضد بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وكلية الحقوق بجامعة كيس ويسترن ريسيرف) قدم فيها معاليه ورقة عمل بهذا الخصوص، منوهًا فيها بما حقّقه ديوان المظالم من إتمام التحول الرقمي الكامل لجميع إجراءات التقاضي في محاكمه في ظل الدعم غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لمرفق القضاء الإداري.وتناول رئيس ديوان المظالم في الندوة تجربة ديوان المظالم والقضاء الإداري في رقمنة التقاضي في المملكة؛ بهدف تجويد أحكامه وتسريع إجراءاته والاستفادة من تبادل العلاقات التشاركية مع منظمات العلم والقانون حول العالم وما لذلك من مردود في تطوير الكوادر والأنظمة إداريًا وقضائيًا.وركّزت ورقة العمل بشكلٍ خاص على توضيح أوجه التعاون بين ديوان المظالم وجامعة كيس ويسترن ريسيرف، بموجب مذكرة التفاهم بين الجانبين.// انتهى //09:34ت م0020