الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واستفقد معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم أمس، عدداً من المشاريع في المنطقة الجنوبية والاطلاع على سير الأعمال النهائية للتشغيل التجريبي لنظام نقل مياه الشقيق - المجاردة ضمن مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق المرحلة الثالثة، وهو أحد المشاريع التنموية لتطوير البنية التحتية لخدمات المياه، لتعزيز الاستدامة المائية وضمان أمن الإمداد، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.واطلع معالي المحافظ خلال الجولة، على أعمال المشروع الذي يخدم كل من (محافظات محايل عسير، والمجاردة، وبارق، ومراكز قنا، وخميس البحر، وترقش، وثلوث المنظر، وخيم، والنوتي)، وتقدر سعته التصميمية الناقلة بنحو 210 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، وبإجمالي أطوال خطوط أنابيب رئيسية تبلغ 198 كلم، إضافة إلى خطوط أنابيب فرعية تزيد عن 32 كلم، يتراوح قطر الخط الرئيسي من 48 بوصة إلى 56 بوصة، كما يحتوي المشروع على محطة ضخ رئيسية، تبلغ قدرة ضخها للمياه في المرحلة الابتدائية 105 آلاف متر مكعب يومياً، فيما يصل عدد الخزانات بالمشروع إلى 21 خزان بسعة تخزين إجمالية تبلغ 846 ألف متر مكعب.ووقف معاليه على ما تم إنجازه من أعمال المشروع الذي واجه العديد من التحديات نظرا لوعورة التضاريس التي يمر بها مسار المشروع، علاوةً على ارتفاع مواقع الخزانات الطرفية والتي تصل إلى 576 متراً فوق مستوى سطح البحر، وقد بلغت كمية التربة والقطع الصخري المزالة من مواقع تنفيذ المشروع قرابة 5.2 ملايين م3.// انتهى //10:04ت م0022