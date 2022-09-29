القاهرة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بتوفير كل عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء.وأخبرت أن مباحثات وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمـد زكى مع وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن أحمد البواردي، استهدفت تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.وسلطت الضوء على إدانة مصر الاستهداف الذي تعرضت له مناطق بإقليم كردستان بالعراق وما أسفر عنه من سقوط ضحايا من المدنيين، في تعد سافر على سيادة وأمن العراق.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين.وذكرت أن دولة الكويت تشهد اليوم منافسة قوية بين 305 مرشحين يتنافسون على ٥٠ مقعدًا في انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ 18، في انتخابات أطلق عليها تصحيح المسار.وتطرقت الصحف المصرية إلى انتقاد صندوق النقد الدولي في بيان، خطط تخفيض الضرائب التي أعلنتها الحكومة البريطانية، محذرًا من أنها ستضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد وتسهم في رفع الأسعار وتصاعد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.// انتهى //10:06ت م0023