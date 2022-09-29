القدس المحتلة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساقتحم مستوطنون صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة، تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين الفلسطينيين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.// انتهى //10:07ت م0024