المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1444هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسنفّذت صحة المدينة المنورة 135 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز والمجمعات الطبية خلال الأسبوع الماضي, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.وشملت الجولات الرقابية 71 زيارة تفتيشية على المستشفيات, و 28 زيارة على الصيدليات, و 18 زيارة للمجمعات التجارية, إضافة إلى 13 جولة تفتيش على مراكز البصريات, وزيارة تفتيش واحدة على مركز لغسيل الكلى ، و 4 زيارات مماثلة لمراكز العلاج الطبيعي للتأكد من تطبيق تعليمات واشتراطات وزارة الصحة.// انتهى //10:21ت م0025