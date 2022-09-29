عام / صحة المدينة المنورة تنفّذ 135 جولة رقابية على المستشفيات والمجمّعات والمراكز الطبية
الخميس 1444/3/3 هـ الموافق 2022/09/29 م واس
المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1444هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واس
نفّذت صحة المدينة المنورة 135 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز والمجمعات الطبية خلال الأسبوع الماضي, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وشملت الجولات الرقابية 71 زيارة تفتيشية على المستشفيات, و 28 زيارة على الصيدليات, و 18 زيارة للمجمعات التجارية, إضافة إلى 13 جولة تفتيش على مراكز البصريات, وزيارة تفتيش واحدة على مركز لغسيل الكلى ، و 4 زيارات مماثلة لمراكز العلاج الطبيعي للتأكد من تطبيق تعليمات واشتراطات وزارة الصحة.
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10:21ت م
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