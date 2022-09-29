الرس 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسنجح فريق طبي متخصص بمستشفى الرس من إعادة النظر لطفل تعرض لإصابة تسببت في تهتك القرنية وعدسة العين وفقده للبصر.وأكد الفريق المعالج أن الطفل حضر لقسم الطوارئ وهو يعاني من إصابة شديدة في العين اليمنى ترتب على الفور إدخاله للعمليات وإجراء جراحة للجزء المصاب استغرقت (75) دقيقة تكللت ولله الحمد بالنجاح.وقال تجمع القصيم الصحي: "إن الفريق الطبي في قسم العيون بمستشفى الرس العام تمكن من إنهاء معاناة الطفل بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقييم الحالة باستخدام الأشعة فوق الصوتية التي أظهرت تهتك مقدمة العين وسلامة الشبكية والجزء الخلفي من العين, التي تطلبت ضرورة إجراء التدخل الجراحي لإزالة الماء الأبيض وإصلاح التهتك الناجم من الضربة وزرع عدسة داخل العين أسهمت في استعادة حاسة النظر بالعين المصابة.يذكر أن مجموع العمليات الصغرى في التي نفذها المستشفى بلغت 1150 بينما بلغ عدد العمليات الكبرى 1352 ليصبح العدد الكلي 2502 وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م.// انتهى //10:42ت م0027