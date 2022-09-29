بروكسل 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأكدت المفوضية الأوروبية ، اليوم ، على صلابة العملة الأوروبية الموحدة.وأوضح مفوض الاقتصاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، في مؤتمر صحفي، أن اليورو "أقوى" الآن مقابل الين الياباني، وبالتالي فإن انخفاض قيمة العملة الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي يرجع بشكل رئيسي إلى قوة العملة الأمريكية.وأضاف جنتيلوني أن "اليورو يظهر قوته ، لكن الدولار يزداد قوة في هذا الوضع"، مشيراً إلى أن التكافؤ لايمكن تصوره على أنه تطور إيجابي لمنطقة اليورو على الرغم من أنه سيفيد اقتصادات القطاعات الموجهة نحو التصدير.وحذر المفوض الأوروبي من أن الدولار القوي سيكون له عواقب وخيمة للغاية، خاصة بالنسبة للاقتصادات الناشئة وأيضاً على ديون البلدان المنخفضة الدخل والبلدان النامية.// انتهى //10:45ت م0028