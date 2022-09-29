جدة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واستمكن فريق طبي جراحي متخصص بالقلب في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة معتمرة يبلغ عمرها 60 عاماً تعاني من آلام شديدة في الصدر في عملية جراحية استغرقت 5 ساعات تكللت بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.وقالت صحة جدة: "إن المريضة حولت للمجمع الطبي كحالة قلبية طارئه بعد أن بينت نتائج الفحوصات الطبية منها الأشعة الصوتية وجود تهتك وانفجار في عضلة القلب الفاصلة بين البطين الأيمن والبطين الأيسر بسبب جلطة شديدة في عضلة القلب، حيث تُعد من الحالات الخطيرة والمعقدة التي تؤدي بحياة المريضة.وعلى الفور باشر الفريق الطبي بشكل عاجل إخضاع المريضة للتنفس الصناعي وتركيب بالون داعم لعضلة القلب للحفاظ على حياة المريضة واستقرار الوظائف الحيوية لها، و تجهيز المريضة لإجراء عملية جراحة قلب مفتوح عاجلة، تم فيها فتح عضلة القلب اليُسرى والدخول إلى تجويف القلب لتحديد موقع التهتك لإصلاحة بواسطة زرع نسيج قلب بقري داخل قلب المريضة لسد مكان التمزق في عضلة القلب.ونقلت المريضة بعد العملية إلى جناح العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية حيث تماثلت للشفاء تدريجياً و استقرار حالتها الصحية وتتمتع الان بصحة جيدة ولله الحمد.// انتهى //10:50ت م0029