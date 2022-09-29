القاهرة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط القصف الصاروخي الإيراني المتواصل منذ عدة أيام، والذي استهدف عدة مناطق بإقليم كردستان شمال العراق، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وعبًر أبو الغيط في بيان له عن الرفض الكامل لهذه الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية، مشدداً على ضرورة احترام إيران للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتوقفها عن استباحة العراق بما يزعزع أمنه واستقراره.وجدد الأمين العام للجامعة العربية، دعم الجامعة العربية وتضامنها مع العراق في التصدي لكافة الانتهاكات الخارجية التي تهدد أيضاً الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //10:50ت م0030