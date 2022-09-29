الدمام 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسوقّعت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين)، اتفاقيتين استثماريتين مشروطة مع شركة اينيوس أوروبا لمشروع أوليغومرر، لإنشاء وتشغيل مصنع إنتاج اللينير الفا اوليفين والبولي الفا اوليفين ومشتقات هيدروكربونية بقيمة 3,75 مليارات ريال، بمساحة إجمالية تقدر بـ (180,019) متراً مربعاً بمنطقة البلاسكيم بمدينة الجبيل الصناعية.كما وقعت العقد الثاني مع شركة اينيوس أوروبا (مشروع النترايل)، لإنشاء وتشغيل مصنع إنتاج مواد الاكريلونترايل والاسيتونترايل وسيانيد الهيدروجين وسيانيد الصوديوم برأس مال يقدر بـ(3.75) مليارات ريال ومساحة إجمالية تقدر بـ(334,224.20) متراً مربعاً بمنطقة البلاسكيم.وأوضح العضو المنتدب لشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) المهندس أحمد البلوي، أن إجمالي قيمة هذه الاستثمارات تجاوزت الـ 7 مليارات ريال، وتعد هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المملكة الصناعية لاستقطاب الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة حتى ترفع من نسبة المحتوى المحلي في هذه الصناعات.// انتهى //10:53ت م0031