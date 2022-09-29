نجران 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة في كلية الطب - قسم طب الأطفال - بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة أمس، حملة توعوية بأهمية التحصينات للأطفال.واشتملت الحملة على عدد من الأركان التوعوية بأهمية التحصينات في الوقاية من الأمراض المعدية ومضاعفاتها وحماية المجتمع من الأوبئة، وشرح لكيفية دور التطعيمات في الحماية من الأمراض وذلك عن طريق إنتاج الأجسام المضادة لمقاومة الأمراض المعدية، كما استعرضت جدول التطعيمات المعتمدة في المملكة وكيفية التعامل مع الأطفال المتأخرين عن التحصينات اللازمة.وأوضحت المشرفة على الحملة الدكتورة سهام القحطاني أن الحملة صاحبها عرض للتطبيقات المساعدة لحجز مواعيد التحصينات بالمراكز الصحية والتذكير الدوري للأسرة بمواعيدها، إضافة إلى عرض عدد من الفيديوهات الإرشادية عن التطعيمات اللازمة والتطعيمات الإضافية والموانع المؤقتة لها.// انتهى //10:55ت م0032