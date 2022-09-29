الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسيشارك البريد السعودي "سبل" ناقلاً لوجستياً في مهرجان تمور العلا الثالث، الذي يقام بإشراف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك خلال المدة من 30 سبتمبر حتى 22 أكتوبر من العام الجاري، حيث تقدم " سبل " من خلال جناحها المشارك خدمات شحن التمور لزوار المهرجان إلى جميع مدن ومناطق المملكة.ويعد المهرجان فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين منتجي التمور من المزارعين في محافظة العلا والتجار المحليين والدوليين الذين يحرصون على إنتاج التمور، وتسويقه بأفضل المستويات، كما يسهم في إيجاد بيئة تسويقية لعرض أصناف مختلفة من منتجات التمور في تجمع واحد.وتأتي مشاركة البريد السعودي سبل من خلال تقديم خدمات متنوعة لزوار المهرجان من أهمها خدمات الشحن لمنتجات التمور إلى جميع مدن ومناطق المملكة، انطلاقاً من كون " سبل " جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية اللوجستية، والخيار الإستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وكمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.// انتهى //11:33ت م0035