الجزائر 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باستقبال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الذي يزور الجزائر في إطار الاطلاع على اللمسات الأخيرة لتحضيرات القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر القادم.وأخبرت عن إبرام الجزائر وإيطاليا عقود شراء وبيع الغاز الطبيعي الموجه للأسواق الإيطالية والإسبانية، وفقاً لبنود مراجعة الأسعار التعاقدية، التي تسمح بتعديل سعر البيع تماشياً وظروف السوق، مع التزام الطرف الجزائري الممثل بالشركة الحكومية للنفط "سوناطراك" بتوريد كميات إضافية لعام 2022 لصالح الشريك التجاري الإيطالي "اينيل" مع إمكانية توريدات إضافية في الأعوام القادمة.وعرجت صحف الخميس على الأوضاع في تونس جراء استمرار حالة نقص التموين بالمواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق، مبرزة تأكيد السلطات التونسية تعاطيها مع الوضع بحلول عاجلة ستقضي بأسرع وقت على هذه الوضعية الاستثنائية التي تشهدها عدة دول عبر العالم.// انتهى //11:35ت م0037