جنيف 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسبدأت اليوم في جنيف أعمال الجولة الثانية من المشاورات بشأن الاتفاق الدولي الجديد للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة.وتعقد أمانة منظمة الصحة العالمية جلسات استماع عامة لإثراء مداولات هيئة التفاوض الحكومية الدولية لصياغة الاتفاقية والتفاوض بشأنها، تطبيقاً لقرار جمعية الصحة العالمية في ديسمبر الماضي.وتسعي الجولة التي تستمر علي مدى يومين إلى المعالجة على المستوى الدولي لتوفير حماية أفضل ضد الأوبئة في المستقبل.// انتهى //11:38ت م0038