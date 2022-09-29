الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساحتفى مركز الملك سلمان الاجتماعي باليوم الوطني الـ 92 تحت شعار "ثليم" نسبة لقصر "ثليم" في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، الذي كان ملتقى لطلبة العلم وهو وجهة الضيافة للقادمين من خارج الرياض، واليوم يعد ملتقى للجميع.واستهدفت الفعالية أفراد الأسرة ومشاركتهم الاحتفال بالموروث السعودي العريق والثقافة والتاريخ الأصيل للمملكة، واشتمل الحفل على مشاركات عدة من مختلف القطاعات الثلاث ومنها مشاركة النادي الأدبي بالرياض، وتدشين جائزة الأمير فيصل بن بندر للشعر، وبطولة البلاستيشين، إلى جانب فعالية رمي السهم وعدة مسابقات مثل شاعر "ثليم".كما تضمنت الفعاليات معرضاً لجامعة الملك سعود للأزياء التراثية، ومعرضاً فنياً حياً جسد مشاعر حب الوطن والولاء لقيادته, كذلك أقيمت مسابقات الدارجات، بالإضافة إلى مسابقة أفضل زي تراثي, بالإضافة إلى مشاركات "للأسر المنتجة" وأجنحة بالتعاون مع القطاع غير الربحي.// انتهى //11:45ت م0039