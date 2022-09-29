جدة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسشارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة التنفيذية للجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي "كومستيك"، التي انعقدت - عن بعد - في أيوان الصدر في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية، بمشاركة عدد من الوزراء المكلفين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول الأعضاء في المنظمة.وأكد معاليه في كلمة له بهذه المناسبة، الأهمية البالغة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالنسبة للأمة الإسلامية، لافتاً النظر إلى أن الأمانة العامة للمنظمة لن تدخر أي جهد للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا وجعلهما في الصدارة وفي صلب الجهود الرامية لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي.واعتمد الاجتماع العديد من الوثائق المهمة، من بينها الموافقة على قرارات الدورة الحادية والثلاثين للجنة التنفيذية للكومستيك، كما استعرض البرامج والخطط التنفيذية الصادرة عن القمتين الإسلاميتين الأولى والثانية للعلوم والتكنولوجيا، وتدارس التقارير التي قدمها المنسق العام للجنة كومستيك.// انتهى //11:46ت م0040