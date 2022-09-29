تونس 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، مصادقة الرئيس التونسي قيس سعيّد على اتفاق موقّع بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلق بالقرض المسند لتونس للمساهمة في تمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي، بقيمة مائة وخمسين مليون وخمسمائة ألف يورو.واهتمت بسلسلة اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظرائه العرب، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخراً، موردة تشديد الجرندي ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة على رفضهما لكلّ أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية، إلى جانب تأكيدهما على أهمية مواصلة الجهود لمساعدة الأطراف الليبية على التوصّل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار، تنهي الأزمة وتعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وتحفظ سيادتها ووحدتها.وتابعت في شأن آخر التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على مناطق واسعة من مخيم جنين، حيث دارت اشتباكات واسعة وعنيفة، أسفرت عن أربعة شهداء وعشرات الجرحى الفلسطينيين بينهم حالات خطرة.وأوردت صحف تونس تصريحات لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال إن أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي سيقابله رد قوي وموحد.// انتهى //11:47ت م0041