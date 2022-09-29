جدة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واساختتمت اليوم فعاليات برنامج تعليم اللغة الصينية الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز -عبر الاتصال المرئي-، بالتعاون مع مركز اختبارات الكفاءة الصينية، بمشاركة عدد من الجامعات الصينية، واستمر أربعة أشهر.وأفاد عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مهند بن غازي عابد, أن البرنامج أقيم بمشاركة عدد من المعلمين المتميزين في مجال تعليم اللغة الصينية، وبالتعاون مع خمس جامعات صينية مرموقة تولت تعليم الطلبة المشاركين والمشاركات على تطوير مهاراتهم اللغوية في اللغة الصينية بأعلى المعايير خلال مدة أربع أشهر، ليحصل بعدها المتدرب المجتاز لاختبارات الكفاءة على منحة دراسية في إحدى الجامعات الصينية.// انتهى //11:50ت م0042