المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأعلن تجمع المدينة المنورة الصحي إطلاق برنامج الخدمات المشتركة ضمن إستراتيجيته المعلنة مؤخراً، بهدف توحيد أساليب الأعمال غير الطبية، والحدّ من ازدواجية المهام، وتكييف مستويات الخدمات والارتقاء بجودتها، والتركيز على بناء القدرات الأساسية، إضافة لطرح الخدمات الذكية وقياس الأداء.ويعدّ برنامج الخدمات المشتركة أحد النماذج ضمن إستراتيجية تجمع المدينة المنورة الصحي لزيادة الكفاءة التشغيلية للإدارات المختلفة من خلال العمل بمفهوم الشراكة وتقديم الدعم لكافة الخدمات، وتنظيم نشاطاتها، وتوحيد إجراءاتها، والإشراف وإحكام المراقبة عليها.وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن أهمية الخدمات المشتركة تكمن في توفير بيئة مناسبة لخدمات العملاء، وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية للمستفيدين، وإتاحة المزيد من الوقت للتركيز على الأنشطة المتعلقة بالشؤون الإستراتيجية.وكان تجمع المدينة المنورة الصحي قد أعلن إستراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، التي تضمنت في أهدافها تعزيز صحة السكان وتمكينهم، وتقديم رعاية صحية مميزة، بالإضافة لبناء القدرات الأساسية وإدارة المواهب وثقافة العمل، وأيضاً تحسين التشغيل والاستدامة المالية.// انتهى //12:06ت م0044