طرابلس 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022م واسباشر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السنغالي عبدالله باتيلي مهامه رسمياً كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيساً للبعثة.وسيبدأ الممثل الخاص للأمين العام وفق وكالة الأنباء الليبية، في إجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا في الأول من شهر أكتوبر القادم.// انتهى //12:45ت م0053