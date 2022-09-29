الطائف 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأقام نادي الطائف الأدبي الثقافي أمس، الأمسية الشعرية الرابعة عشر، وذلك ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 ، بمشاركة كل من الشعراء، محمد خيري وعمار البلقاسي وطارق الطاهر.وتنوعت النصوص شعرية ما بين عاطفية ونصوص حرة, عقب ذلك بدأت المداخلات من الحضور, مشيدين بالمستوى الشعري والفني للمشاركين.// انتهى //12:52ت م0056