ثقافي / أدبي الطائف يقيم الأمسية الشعرية الـ14 ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي
الخميس 1444/3/3 هـ الموافق 2022/09/29 م واس
الطائف 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واس
أقام نادي الطائف الأدبي الثقافي أمس، الأمسية الشعرية الرابعة عشر، وذلك ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 ، بمشاركة كل من الشعراء، محمد خيري وعمار البلقاسي وطارق الطاهر.
وتنوعت النصوص شعرية ما بين عاطفية ونصوص حرة, عقب ذلك بدأت المداخلات من الحضور, مشيدين بالمستوى الشعري والفني للمشاركين.
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12:52ت م
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