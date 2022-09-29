الظهران 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسعقد فريق العمل الفني لمشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الرابع عشر في مقر مكتب الاتصالات المؤمنة لدول مجلس التعاون في مدينة الظهران، خلال الفترة 28 - 29 سبتمبر الجاري، برئاسة المملكة العربية السعودية -دولة الرئاسة-, وحضور دول المجلس ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الاتصال المرئي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثامن والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون (المنامة - 14 نوفمبر 2021م)، بما يعزز الأمن الخليجي المشترك.// انتهى //12:53ت م0057