طرابلس 03 ربيع الأول 1444هـ الموافق 29 سبتمبر 2022م واسعقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اجتماعاً موسعاً بمقر المفوضية، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، وسفير الاتحاد الأوربي خوسي ساباديل، وعدد من سفراء الدول الداعمة لليبيا.وجرى خلال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون مع المفوضية ودعم برامجها استعداداً للاستحقاق الانتخابي القادم، بالإضافة إلى متابعة آفاق التعاون الدولي والدول المانحة والمنظمات للمفوضية في مجالات الدعم الفني والاستشاري خلال مراحل العملية الانتخابية في ليبيا.كما ناقش المشاركون في الاجتماع جدول أعمال مجلس مشروع الدعم (بيبول)، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.// انتهى //13:07ت م0058