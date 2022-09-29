المنامة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأعربت مملكة البحرين عن إدانتها للهجمات المدفعية والصاروخية الإيرانية على عدة مناطق في إقليم كردستان شمال جمهورية العراق ، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى وترويع الأبرياء الآمنين من المدنيين، فضلاً عن خسائر مادية وتدمير في البنى التحتية.وعبَّرت وزارة الخارجية البحرينية عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب العراقي ولذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة تضامنها التام مع العراق ودعمها لجهود المحافظة على أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، واستنكار أي اعتداء على سيادته أو تهديد لسلامة جميع أبنائه.// انتهى //13:23ت م0060