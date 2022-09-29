جنيف 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسانتخبت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، الأمريكية دورين بوجدان مارتن، لتكون أمينة عامة للاتحاد، لمدة ٤ سنوات تبدأ من أول يناير القادم، خلفًا للأمين العام الحالي هولين جاو. وحصلت بوجدان على 139 صوتاً من أصل 172 صوتاً خلال الانتخابات التي تمت في مؤتمر الاتحاد المنعقد في بوخارست برومانيا.وقالت في تصريح لها بعد انتخابها إن هناك حاجة لتوفير أساس قوي لنمو الأطفال جيلاً بعد جيل ، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، من تصاعد الصراعات وأزمة المناخ والأمن الغذائي .// انتهى //13:29ت م0061